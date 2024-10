"Rheingold" in München: Ein nackter Alberich und viele Leckerlis

Wieder einmal ein völlig Nackter auf der Bühne - das wäre ja grundsätzlich so erwähnenswert wie das sprichwörtliche umgefallene chinesische Radl.

Während Wotan und Loge ihn quälen und jede Unze Gold von ihm verlangen, ist der Zwerg so nackt, wie Gott (also nicht Wotan) ihn schuf, zwischen Kirchenbänken, es bimmelt heftig, und am Ende, wenn er von der Bühne geht, pinkelt er sogar noch darauf.

Der Mann, der in Bayreuth den "Tannhäuser" so genial und amüsant auf der Bühne gebracht hatte, dass er seither als Göttervater der Wagner-Regie gilt, setzte am Sonntag den Auftakt zu seinem "Ring"-Zyklus an der Bayerischen Staatsoper.

Diesmal geht es nicht um Macht, sondern primär um Religion (also doch auch um Macht). Die unsterblichen Götter sind gelangweilte Kreaturen im historischen Gewand und sehen aus, als wären sie der Kostümwerkstatt von Monthy Python entsprungen. Die Rheintöchter sind Magierinnen im Street-Look, die viele Tricks parat haben, sich verwandeln können, etwa in eine Ziege oder in eine alte Frau. Und Alberich wirkt, als würde er im Falle einer Nicht-Wahl von Donald Trump mit anderen Gehörnten das Kapitol stürmen. Sein Nibelheim ist eine Garage, in der er Waffen sammelt, Anschläge plant, etwa auf Kirchen - sein eigenes Unglück hat ihn wohl zur Terrorzelle und zum Verschwörungstheoretiker werden lassen. Zu Beginn der Oper will er sich erschießen, am Ende verliert er das Gold und jede Würde. Aber er sinnt auf Rache - ein bisschen wie die Trump-Fanatiker.

© Wilfried Hösl

"Gott ist tot" steht auf dem Kirchenportal (Bühne und Kostüme: Rainer Sellmaier), während die Orchesterwellen zum "Rheingold" anschwellen, aber auch alle Anderen sind hier nicht besonders lebendig. Der Ansatz von Kratzer hat durchaus Potenzial: eine Analyse dessen, was passiert, wenn die alten Götter nicht mehr taugen und Religion zum Irrläufer wird. Aber leider verrennt er sich selbst in szenischer Brutalität, in allzu plakativen Effekten, es fließt viel Blut, ein Hund wird ermordet, Freia erhängt, der Ring dem Nibelungen vom Finger geschnitten, es wird inszenatorisch an allen Ecken und Enden gezündelt. Ein Tarantino-Movie auf der Bühne, aber ohne die Distanz und den Humor von Tarantino, daher eher ein Splattermovie.

Klanglich fabelhaftes Bayerische Staatsorchester Immerhin einmal wird es amüsant, nämlich wenn Wotan und Loge nach Nibelheim und zurück fahren: Da sieht man eine Weltreise der beiden, durch New York, vorbei an brennenden Kirchen, einen Flug im engen Passagierraum, eine Fahrt mit der U-Bahn - und bei der Rückreise will die Zollbeamtin Wotan wegen der mitgebrachten Kröte (der verwandelte Alberich) nicht über die Grenze lassen. Schön ist das Schlussbild, wenn nicht Walhall, sondern ein Altar enthüllt wird, mit dem die Götter wie Statuen verschmelzen. Vielleicht wird das Ganze ab der "Walküre" besser - vor Vorabend zum "Ring" war keine szenische Glanzleistung.

Die musikalische Gestaltung durch das wunderbare Bayerische Staatsorchester war um vieles erfreulicher, wenn auch Musikdirektor Vladimir Jurowski manches verschleppte und die Spannungsbögen bei den Übergängen nicht auskostete. Seine raue Lesart näherte sich der Szenerie diesbezüglich zumindest an. Klanglich ist das Orchester fabelhaft, "Rheingold", das 1869 in München uraufgeführt wurde, klingt farbenprächtig und fein ausbalanciert.

© Wilfried Hösl