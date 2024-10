"Billy Budd" an der Wiener Staatsoper

Wolfgang Bankl überzeugt ungebrochen als Flint. Brindley Sherratt ist als intriganter Claggart ein dämonischer Jago zum Quadrat. Das drückt er auch mit den dunklen Farben in seiner Stimme überwältigend scharf aus. Auch die kleineren Rollen sind ausnahmslos gut besetzt. Famos der Staatsopernchor.

Das einzige Mittel gegen seine Zuneigung zu diesem jungen Mann sieht er in dessen Vernichtung. Er wirft ihm das Schlimmste, Anstiftung zur Meuterei vor. Billy verschlägt es die Sprache und schlägt zu, Claggart fällt tot um. Vere, der einzige Zeuge, hätte Billy retten können, zieht es aber vor, ihn hängen zu lassen. Adrian Eröd besticht mit seinem noblen Bariton als Redburn.

Neben Kunde agieren fast nur Rollendebütanten wie Huw Montague Rendall. Der gebürtige Brite bringt für Billy Budd alles Idealtypische mit. Ausstrahlung, Charme, die Fähigkeit, sich vom Lichtblick zum Karrieristen zu wandeln, und einen Bariton mit wundersam warmen, dunkelgolden leuchtendem Timbre und beste Anlagen zum Phrasieren. Unfassbar berührend gerät sein Monolog vor der Hinrichtung. Mit stupender Natürlichkeit verkörpert er diesen jungen Seemann, dem die Herzen aller Männer an Bord zufliegen, fatalerweise besonders das des Waffenmeisters.

Willy Deckers klare Inszenierung, zeigt die Beklemmung auf dem Schiff, die Mark Wiggelsworth bei seinem Debüt am Pult des sehr gut disponierten Staatsopernorchesters phänomenal zur Musik werden lässt. Verstörend stark würdigt er in den Orchesterzwischenspielen den Musikdramatiker Britten. Jede Nuance dieser Partitur, das Wogende oder das Aufblitzen einer vermeintlichen Heiterkeit in den Swing-artigen Tanzpassagen, ist zu hören. Zurecht viel Jubel für diese glänzenden Wiederaufnahme.

Eine Kritik von Susanne Zobl