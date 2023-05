Reinhardt-Seminar: Studierende fordern Rücktritt von Maria Happel

#MeToo. In einem Brief, aus dem "der Standard" zitiert hat, fordern zwei Drittel der Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars den Rücktritt von Institutsleiterin Maria Happel. Sie sehen sich mit einem System von „Machtmissbrauch, Nepotismus und Ignoranz“ konfrontiert. So würden z. B. Lehraufträge intransparent und nach privaten Vorlieben vergeben.