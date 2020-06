Regisseurin Ina Weisse: „Demütigung setzt etwas in Gang“

Als Glück empfindet Weisse es auch, dass sie Nina Hoss für die Hauptrolle gewinnen konnte: „Ich habe das erste Mal mit ihr zusammengearbeitet. Wir kannten uns so lose, aber mehr nicht. Nina Hoss ist in unserem Film durchsichtig, zart und erbarmungslos. Wie sie sich hingibt – das war für mich bemerkenswert. Sie ist nicht so kühl, wie sie sonst oft in den Filmen von Christian Petzold rüberkommt. Als Mensch ist sie sowieso nicht kühl, gar nicht. Ich glaube, dass das eher eine Projektion der Männer ist, dass sie so wirkt. Dieses Bild muss man erst revidieren und das geht wohl besser mit einer Regisseurin.“