Regisseurin Spreitzhofer über #MeToo: "Es haben praktisch alle gewusst"

Am Donnerstag hat Marie Kreutzer mit einem emotionalen Appell beim Österreichischen Filmpreis aufhorchen lassen. Die "Corsage"-Regisseurin mahnte eine Kultur der Offenheit in der Filmbranche im Umgang mit Übergriffigkeiten und Missbrauch ein. Sie nannte drei neue, anonymisierte #MeToo-Fälle. Filmemacherin Eva Spreitzhofer sprang der Kollegin am Freitagabend in der ORF-2-Diskussionsrunde "3 am Runden Tisch" bei.