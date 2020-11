Breakdance-Weltfinale in Salzburg: Lil Zoo setzt auf Heimvorteil

Die 17. Auflage des Red Bull BC One World Finales, dem größten und prestigeträchtigsten Breakdance-Einzelwettbewerb der Welt, findet am Samstag, den 28. November erstmals in Salzburg statt. Unter den acht besten B-Boys und B-Girls der Welt sind auch zwei österreichische Hoffnungsträger. Lil Zoo und Sina werden ab 20 Uhr um den begehrten Titel kämpfen. Coronabedingt kann man sich die Wettkämpfe, die im Hangar-7 ausgetragen werden, ausschließlich via Livestream ansehen (Links dafür finden Sie am Ende des Artikels).

Anlässlich des "Finale dahoam" haben wir Lil Zoo zum Interview gebeten. Der in Innsbruck lebende und trainierende B-Boy aus Marokko hat für Österreich 2018 seinen ersten Titel gewonnen.

KURIER: Es ist das erste Red Bull BC One World Finale in Österreich. Was bedeutet Ihnen das?

Lil Zoo: Für mich ist das etwas Besonderes, weil es in der „Heimat“ von Red Bull stattfindet. Das sind sehr gute News und ich denke, dass es dieses Jahr anders wird. Es ist heuer ein besonders Gefühl, weil es heuer kein Publikum gibt und vor allem dadurch, dass es in der „Heimat“ von Red Bull stattfindet. Ich bin sehr glücklich und ich bin von Innsbruck, Österreich. Das gibt mir sehr viel Motivation heuer zu gewinnen. Ich fühle mich hier zu Hause, habe keinen Jetlag und muss mich nicht stressen.

Klingt nach Heimvorteil.

Ja. Das Gefühl ist anders. Ich fühle mich hier zu Hause, aber es hängt davon ab, wie man es nimmt. Ich bin von meinen Leuten umgeben, die ich kenne und mit denen ich immer etwas mache. Ich habe keinen Stress und darum habe ich bestimmt einen Heimvorteil.

Es ist ein Finale ohne Publikum. Wie gehen Sie damit um?

Mir macht das nichts aus, ohne Publikum zu tanzen, weil man sich dann nicht so stresst. Denn wenn man Leute jubeln hört, möchte man, dass die Leute immer jubeln und dann zieht man oft seinen Plan nicht durch.

Wie bereiten Sie sich auf das Finale vor?

Ehrlich gesagt, trainiere ich immer. Wenn man in der Weltspitze angelangt ist, musst du immer für einen Wettkampf bereit sein. Ich denke, dass ich dieses Jahr Zeit hatte, mich von einer Verletzung zu erholen. Ich konnte wieder verstärkt Ausdauer und schwere Moves trainieren.

Beim Finale in Mumbai 2019 waren Sie nicht ganz fit. Wie geht es dem Rücken?

Ich will keine Entschuldigungen finden, aber ich fühle mich definitiv anders. Mein Körper ist noch nicht bei 100 Prozent. Mein Rücken ist noch immer verletzt, mein Bein auch, aber ich habe gelernt, damit besser umzugehen. Dieses Mal hatte ich Zeit, mein Training zu verändern, nicht so wie letztes Jahr. Heuer mache ich die Moves, die mir nicht im Rücken und Bein wehtun. Ich fühle mich gut.