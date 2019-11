Namaste in Indien: Breakdance-Finale in Mumbai

Am Samstag steigt das Breakdance-Weltfinale in der Stadt, in der Hupen niemals schweigen. Namaste in Mumbai.

In den Film-Produktionshallen der Famous Studios bekommt man vom Alltag in Mumbai nichts mit. Soll man auch nicht, denn in diesem alten Fabriksgebäude werden im Normalfall Kulissen aufgebaut, die u. a. der Bollywood-Traumindustrie als Spielstätte dienen. Störende Geräusche von außen sind also unerwünscht. Und somit ist hier auch nichts von der Blechlawine zu hören, die sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mit Dauergehupe durch die urbane Asphaltwüste staut (für 500 Meter braucht man mit dem Auto oft eine halbe Stunde). Was für eine angenehme Abwechslung.

Die Famous Studios bilden seit Donnerstag einerseits das Headquarter des BC One Camps, das zahlreiche Breakdance-Workshops anbietet. Andererseits werden hier zahlreiche Wettkämpfe ausgetragen.

Am Donnerstagabend lieferten sich rund 50 der weltbesten Breakdancer einen Kampf auf höchstem Niveau. Es ist jedes Mal wieder beeindruckend, wie spielerisch, leichtfüßig und akrobatisch die B-Boys und -Girls über die kreisrunde Bühne tänzeln.