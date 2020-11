R&B-Star The Weeknd soll beim Super Bowl auftreten

Der kanadische R&B-Star The Weeknd soll in der Halbzeit-Show des nächsten Super Bowl, also des Finales der US-Football-Liga NFL, auftreten. Das kündigte die NFL am Donnerstag an. Der „Super Bowl“ ist für den 7. Februar in Tampa im Bundesstaat Florida geplant. Da das Football-Finalspiel jedes Jahr von hunderten Millionen Fernsehzuschauern verfolgt wird, ist die Halbzeit-Show für die Musiker eine Gelegenheit, sich einem gewaltigen Publikum zu präsentieren.

"Überwältigt, geehrt und ekstatisch"

The Weeknd zeigte sich „überwältigt, geehrt und ekstatisch“ über seine Auswahl für das Spektakel. Der 30-jährige Sänger mit dem bürgerlichen Namen Abel Makkonen Tesfaye ist durch Hits wie „Blinding Lights“ und „Starboy“ - eine Ko-Produktion mit dem französischen Elektropop-Duo Daft Punk - weltberühmt geworden.

Beim Super Bowl im vergangenen Februar waren die Latina-Stars Jennifer Lopez und Shakira in der Halbzeit aufgetreten. Die Show wird zum zweiten Mal in Folge von Roc Nation produziert, dem Plattenlabel des Rap-Moguls Jay-Z.