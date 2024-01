RAF Camora erfolgreichster heimischer Künstler

Mit ihrem Hit "Flowers" hat die US-amerikanische Sängerin Miley Cyrus 2023 ihren ersten Nummer 1-Hit in Österreich abgeliefert und führt bei den Singles auch die Jahrescharts an. Dahinter folgen zwei Acts aus Deutschland: Auf Platz 2 liegt das Duo Udo Lindenberg & Apache 207 mit "Komet", auf Platz 3 folgt das Trio Miksu, Macloud und Makko mit "Nachts wach".

Eine Besonderheit gibt es auf Platz 4, den Tom Odell mit dem melancholischen Liebeslied "Another Love" belegt. Der mehr als zehn Jahre alte Song wurde auf Social Media zuerst zu einem Friedenslied für die Ukraine und danach zu einem Zeichen des Protests gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran und feierte so auch ein Comeback in den Charts. Bereits auf Platz 12 folgt schließlich der heimische Top-Act Raf Camora mit "All Night" (gemeinsam mit Luciano).