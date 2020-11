Räuberin Riefenstahl - eine Neubetrachtung

Zusätzlich soll Riefenstahl sich in seiner Wohnung an Archivmaterial bedient haben: Laut Gladitz nahm sie von dort sämtliche Fotografien mit, die Zielke im Rahmen des „Olympia“-Drehs angefertigt hatte. Die Aufnahmen publizierte Riefenstahl 1937 selbst in einem Bildband – den Urheber nannte sie nur in der ersten Auflage. Danach wurde Zielke nicht mehr erwähnt und erhielt damit auch keine Abgeltung seiner Arbeit. 1989 starb Zielke, Riefenstahl, die 2003 mit 101 Jahren verstarb, verkaufte seine Fotos bis ins hohe Alter und rief dafür Preise um die 9.000 Euro auf.

Zielke blieb verarmt und erhielt erst zwei Jahre vor seinem Tod eine Entschädigung seiner Leiden unter der NS-Diktatur – unter anderem hatte man ihn zwangssterilisiert. Zwar gelang es dem Filmemacher nach dem Krieg seine Besachwaltung aufheben zu lassen, beruflich kam er jedoch nie wieder in die Gänge – ganz im Gegensatz zu Riefenstahl, deren Wirken an der Seite Hitlers von der Nachwelt mit viel Großzügigkeit als harmloses Mitläufertum beurteilt wurde. Sie habe von den Massenvernichtungen des Holocaust nichts gewusst, behauptete sie etwa.