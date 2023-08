Produzentin Janet Yang als Oscar-Academy-Präsidentin wiedergewählt

Die Filmproduzentin Janet Yang setzt ihr Amt als Präsidentin der Oscar-Academy fort. Die 67-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der rund 10.000 Mitglieder starken Organisation Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles wiedergewählt. Das gab der Filmverband, der alljährlich die Oscars verleiht, am Dienstag (Ortszeit) bekannt.

