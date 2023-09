Produzententag: "Demut" für öffentliches TV, Förderung für den Film

Demut angesichts der Finanzierungsdebatte und Transparenz: Das brauche der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Zukunft, hieß es am Österreichischen Produzententag, der am Montag die Bewegtbildbranche in Österreich auslotete.

Demut, dazu riet Eröffnungsredner Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Denn die Gesellschaft sei von „großer Polarisierung erschüttert“, und die öffentliche Finanzierung des Rundfunks sei in „allen westlichen Demokratien in die Kritik geraten“, sagte Buhrow. Dabei können öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten die „Klammer in der öffentlichen Debatte“ herstellen – aber nur, wenn sie eben mit einer Portion Demut agieren.

Sie müssen neben Information auch Unterhaltung anbieten und sich stets selbstkritisch hinterfragen – und nicht nur sein eigenes Süppchen kochen. Buhrow löste unlängst in einer Rede ein brancheninternes Rumoren aus, weil er eine tabulose Neuaufstellung der deutschen Medienlandschaft forderte. In seiner Rede in der Wiener Galerie Westlicht, wo der Produzententag vom Verband Österreichischer Filmproduzenten (AAFP) und Film Austria gemeinsam mit dem KURIER abgehalten wurde, ging es ebenfalls um die Gegenwart und die (mögliche) Zukunft der österreichischen Film- und Fernsehlandschaft.

Medienministerin Susanne Raab betonte in diesem Zusammenhang, dass man den Menschen näher bringen müsse, was mit ihrem Geld passiert. Es gibt kein Verständnis mehr dafür, „wenn etwas im ORF intransparent ist“, sagte die Ministerin. Es müsse noch besser kommuniziert werden, was der Mehrwert des ORF sei, forderte sie.