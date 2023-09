Tatort Fernsehen: Wohin läuft die Branche?

Gegenwind

In Deutschland gibt es seit 2021 eine Rundfunkgebühr für alle. Privilegienskandale wie jener beim Sender RBB wiegen daher doppelt schwer. Auch inhaltlich sind die Öffi-Sender scharfem Gegenwind ausgesetzt. Diese würden es sich nun im digitalen Raum bequem machen, der freien Presse die „Luft zum Atmen“ nehmen und Bürger bevormunden, konstatierte Burda-Verleger Philipp Welte vergangene Woche bei den Medientagen in Wien.

Beim Österreichischen Produzent*innentag, der sich am Montag (25. September) mit der „Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien“ beschäftigt, wird Tom Buhrow die Eröffnungsrede halten. Im Vorjahr hatte der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit einer offenherzigen Rede in Hamburg für Aufsehen gesorgt. „Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen – und auch finanzieren zu wollen wie heute,“ sagte er und forderte eine tabulose Neuaufstellung. Er stellte zur Diskussion, ob Deutschland zwei bundesweite öffentlich-rechtliche Sender (ARD und ZDF) brauche.