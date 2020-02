Produzent Braunsberg über Polanski: "Das soll keine Entschuldigung sein"

Sind für Roman Polanski Gerechtigkeit und Ehrgefühl wichtige Eigenschaften?

Ja, absolut. Ich kenne Roman seit ich 21 Jahre alt war und ich war in all den Jahren in ständigem Kontakt mit ihm. Wir sind wirklich gute Freunde und ich kann sagen – da ich ihn eben wirklich gut kenne – dass er einer der moralischsten Menschen ist, den ich je getroffen habe. All die Jahre, in denen wir zusammengearbeitet und gemeinsam Filme gemacht haben, hatten wir nie einen Vertrag. Es war für ihn selbstverständlich, dass er mündliche Zusagen einhielt. Und in meinem Leben als Filmproduzent sind mir nicht viele Leute mit dieser Qualität begegnet. Und auch in unserem Freundeskreis – zu dem auch Jack Nicholson und Warren Beatty gehörten – hat er immer auf die Moral geachtet. Darauf, dass die Mädchen, mit denen wir geflirtet haben, nicht zu jung waren. Und Sie können mir glauben, dass es rund um Nicholson und Beatty immer eine ganze Schar junger Mädchen gab. Das klingt nun fast paradox, aber es war so.