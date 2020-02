Filmkritiken der Woche: Gestank von Kloake und #MeToo für die Heldin

„Fluten wir die Insel mit Cops“, lautet die Parole – und alle 21 Brücken Richtung Manhattan werden bis fünf Uhr morgens abgeriegelt.

Chadwick Boseman hat mehr als genug Charisma, um auch einen etwas überspannten Krimi rund um Drogendeals und Polizeikorruption elegant durch schlanke 99 Minuten zu tragen; umso mehr, wenn ihm Sienna Miller als Kollegin zur Seite steht.

Zudem funkeln die nachtschwarzen Stadtansichten von New York (eigentlich Philadelphia, das als New York verkleidet wurde) in urbaner Pracht und machen „21 Bridges“ zu einem formschönen Location-Thriller in glitzerndem Noir.