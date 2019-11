Vergewaltigungsvorwürfe: Roman Polanski droht Ausschluss aus Vereinigung

In einem von der Tageszeitung Le Parisien publizierten Artikel hatte die Fotografin Valentine Monnier Roman Polanski jüngst beschuldigt, sie 1975 mit 18 Jahren in der Schweiz geschlagen und vergewaltigt zu haben. Der Vorwurf, den der 86-jährige französisch-polnische Regisseur bestreitet, kam einige Tage vor der Veröffentlichung von Polanskis neuem Film "J'accuse" über die Dreyfus-Affäre und zog in Frankreich Proteste nach sich. Nichtsdestotrotz strömten am ersten Wochenende 386.720 Besucher in 545 Kinos, um den Film zu sehen. Damit erzielte er den siebentbesten Filmstart für einen französischen Film in diesem Jahr und stand fünf Tage lang an der Spitze der Kinocharts.

Erst in den vergangenen Wochen war die französische Filmszene von Vorwürfen der Schauspielerin Adele Haenel gegen den Regisseur Christophe Ruggia erschüttert worden, der sie demnach unangemessen berührt habe, als sie zwischen zwölf und 15 Jahre alt war. Im Anschluss hatte die Gesellschaft der Regisseure ( SRF) ein Suspendierungsverfahren gegen Christophe Ruggia eingeleitet.