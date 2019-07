Polański soll Bruce Lee des Mordes an Sharon Tate verdächtigt haben

Im Sommer 1969 erschütterte ein brutaler Massenmord Los Angeles. Die "Manson Familiy" brach am Morgen des 9. August in eine Villa am Cielo Drive ein und ermordete die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, ihren ungeborenen Sohn sowie vier weitere Menschen. Das Verbrechen sollte als die "Tate-Morde" in die Geschichte Hollywoods eingehen.

Nun, kurz bevor Tarantinos fiktionale Perspektive namens "Once Upon A Time in Hollywood" in die Kinos kommt, berichtet die New York Post, dass Roman Polański (85) kurz nach dem Mord an seiner Frau einen dunklen Verdacht gehegt haben soll. Polański und Tate hatten im Jahr zuvor geheiratet und erwarteten ihr erstes Kind.