"Eine der größten Entdeckungen": Caravaggio lockt Massen nach Madrid

Die am Dienstag im Madrider Prado-Museum beginnende Caravaggio-Sonderausstellung besteht nur aus einem einzigen Gemälde des italienischen Barockmalers. Doch es wird mit Hunderttausenden Besuchern gerechnet. Kein Wunder: Der Prado feiert das Gemälde als eine der „größten Entdeckungen der Kunstgeschichte“. Dementsprechend kam es in der weltberühmten Madrider Pinakothek bereits am Montag bei der offiziellen Pressevorführung zu einem Medienrummel wie schon lange nicht mehr.

„Ecce Homo. Der verlorene Caravaggio“ heißt die Sonderausstellung. Bis zum 13. Oktober wird die „Dornenkrönung“ von Michelangelo Merisi, alias Caravaggio (1571-1610), in einem eigenen Saal gezeigt. Danach soll es bis zum 23. Februar 2025 neben Caravaggios „David besiegt Goliath“ im Prado ausgestellt werden. Das Gemälde entstand laut Experten zwischen 1605 und 1609 und gehörte zur Privatsammlung des spanischen Königs Philipp IV. Danach verlor sich jedoch die Spur des „Ecce Homo“, bis vor drei Jahren Prado-Experten in Madrid Alarm schlugen.

"Sieh da, ein Mensch"

Im März 2021 bot das Madrider Auktionshaus Ansorena ein 111 mal 86 Zentimeter großes, leicht verschmutztes Gemälde eines unbekannten Schülers des spanischen Malers José de Ribera zur Versteigerung an. Fast wäre der Kunstschatz für 1.500 Euro verkauft worden, als Prado-Kunstexperten Alarm schlugen und den Verdacht erhoben, es könne sich um Caravaggios „Ecce Homo“ handeln. Das Barock-Gemälde wurde sofort von der Auktion zurückgezogen. Spätere Untersuchungen ergaben, dass es sich tatsächlich um den „verlorenen“ Caravaggio handelte. Seit 1821 befand sich das Ölgemälde im Familienbesitz des spanischen Diplomaten Evaristo Pérez, ohne dass anscheinend klar war, dass es sich dabei um Caravaggios „Ecce Homo“ handelte.