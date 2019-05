Caravaggio und seine Jünger: Im Zentrum des Umbruchs

Rom um 1600: Was muss das doch für eine Stadt gewesen sein. Mit 100.000 Einwohnern war das Zentrum der katholischen Welt damals zwar nur die viertgrößte Stadt Italiens, in den Straßen aber verschmolzen Stimmen aus ganz Europa. Von überall her kamen Pilger, Kleriker, Händler, Diebe, Prostituierte – und Künstler.

Die Schau „Utrecht, Caravaggio und Europa“, die bis 21. Juli in der Alten Pinakothek in München zu sehen ist, stellt anschaulich dar, wie sich die spezifische Stimmung der Metropole zu jener Zeit in der Kunst niederschlug. Die Schlüsselfigur ist Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio (1571 – 1610): Er hatte die Schleuse geöffnet, durch die der Lärm, der Dreck, die Derbheit der Straße in sakrale Malerei, in Kirchen und Paläste überschwappen konnte.