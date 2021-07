Porno-Portal führt mit Audio Guide zu den Alten Meistern der Nacktheit

Wer über die Debatten zu freizügigen Heidi-Klum-Postings nur noch müde gähnt, kann nun gleich zu den Alten Meistern der Nacktheit gehen. Pornhub, die Video-Streaming-Plattform für Erwachsene, hat eine Serie digitaler "Classic Nudes"-Touren geschaffen. Sie führen durch sechs der weltweit führenden Museen, mit dem Ziel, "die Öffentlichkeit zum Besuch, Erkunden und zur Liebe (und Lust) zu diesen Kulturinstitutionen zu stimulieren", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bewunderer kunstvoller Darstellungen des menschlichen Körpers können die Werke entweder online betrachten oder am besten selbst in die Museen gehen und einer bereitgestellten Karte folgen, um die ausgewählten Meisterwerke hautnah zu sehen.

Sechs Kunsttempel

Zu den "angesehensten Institutionen der westlichen Kunst" zählt Pornhub die Uffizien in Florenz, den Prado von Madrid, den Louvre und das Musée d'Orsay in Paris, die National Gallery in London und das Metropolitan Museum in New York. Das Wiener Kunsthistorische Museum wurde noch nicht in die "Classic Nude"-Kollektion aufgenommen.

Der augenzwinkernde Text hebt sich vom üblichen Kuratorendeutsch ab, wenngleich dieses manchmal auch karikiert wird. "Wir führen Sie an all den prüden Gemälden vorbei und gehen direkt zu dem guten Zeug: Darstellungen des nackten Körpers in all seiner künstlerischen Pracht. Weil Pornos möglicherweise nicht als Kunst angesehen werden, aber viel in der Kunst definitiv als Porno gelten kann."