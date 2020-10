"Porgy and Bess" im Theater an der Wien: Taschentuchalarm pur

Allein, dass diese Produktion überhaupt stattfinden konnte und kann (man spielt bis 24. Oktober), grenzt an ein kleines Wunder. Denn mit Gershwins „Porgy and Bess“ ist das so eine Sache. Einerseits sind die Rechte für eine szenische Aufführung recht schwer zu bekommen. Andererseits gibt es da noch George Gershwins Bestimmung, dass ausschließlich farbige Künstlerinnen und Künstler diese 1935 uraufgeführte Oper interpretieren dürfen. Und drittens ist es in Zeiten einer Corona-Pandemie alles andere als leicht, genau so einen Cast ins Theater an der Wien zu bringen.