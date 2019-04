HVOB: Loslassen, Hoffnung begraben

Ein Song heißt „2nd World“. Ein möglicher Zufluchtsort?

Anna: Es ist doch oft so, dass man, bevor man sich mit der Realität, also der ersten Welt, beschäftigt, eine zweite Welt aufbaut, in die man flüchtet. Aber nicht lange, denn bald merkt man, dass man die zweite Welt aufgeben muss, weil man sich damit nur selbst belügt, nichts Gutes tut. Danach stellt sich eine gewisse Erleichterung ein. Es geht auf dem neuen Album „Rocco“ auch viel um eine wiedergewonnene Freiheit, und darum, die Hoffnung zu begraben.

Die Hoffnung begraben. Warum das?

Anna: Wenn man sich etwas zu sehr wünscht, rennt man an der Realität vorbei. Erst wenn man wirklich zu hoffen aufhört, gelingt es einem, loszulassen. Träumen hinterherzulaufen, macht unglücklich. Vielmehr gilt es: Dinge akzeptieren, sich selbst akzeptieren – und nicht immer alles verändern wollen.

Die Beats auf „Rocco“ fallen wesentlich verschachtelter aus als auf den bisherigen Alben. Gibt es Sounds, die sich durch alle bisherigen Platten ziehen?

Anna: Nein, wir wollen unseren Sound ständig weiterentwickeln und uns auf keinen Fall wiederholen. Diese fortwährende Entwicklung hört man, denke ich, den bislang veröffentlichten Alben auch an. Aber uns ist es auch sehr wichtig, dass jeder Song nach dem gleichen Absender, nach uns klingt. Paul: An jede Platte gehen wir frisch heran, fangen quasi bei null an. Wir arbeiten nicht nach einem Baukastensystem – es wird immer alles neu gemacht. Klar gibt es viele Produzenten – vor allem im Bereich der Clubmusik –, die bis zu 90 Prozent immer mit denselben Sounds arbeiten. Für mich gibt es aber nicht DIE Bassdrum, die ich bei jedem zweiten Song einsetze. Jeder Track verlangt nach seiner eigenen Klangpalette.