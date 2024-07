"Pop am Dom": Fever Ray, HVBO und Arlo Parks in St. Pölten

Kommenden Sonntag (7. Juli) verwandelt sich der Domplatz in St. Pölten zu einer Open-Air-Bühne, zu einem großen Dancefloor. Das stimmige, also gut kuratierte Line-up der um 17.30 Uhr beginnenden Veranstaltung "Pop am Dom" setzt sich aus drei Acts zusammen, die eines gemeinsam haben: Sie machen elektronische Musik zu der man nicht nur tanzen, sondern auch kuscheln, nachdenken und emotional werden kann.

Die " Tangente St. Pölten" ist keine Straße in der Landeshauptstadt, sondern ein Festival, das aus der gescheiterten Bewerbung für die Kulturhauptstadt Europas (es wurde bekanntlich Bad Ischl mit dem Salzkammergut) hervorgegangen ist. Die Verantwortlichen in Niederösterreich waren von der Niederlage zwar kurz geschockt, machten aber das Beste daraus und stellten mit "Tangente" ein Ersatzprogramm zusammen.

Den Anfang machen HVOB. Das Duo, bestehend aus Anna Müller und Paul Wallner, genießt hierzulande immer noch den Status eines Geheimtipps, obwohl es seit vielen Jahren sehr erfolgreich durch die Welt tourt. HVOB steht für Her Voice Over Boys und für eine ganz eigene Version von Tanzmusik, der man eine globale Wirkung nachsagen kann: Sie funktioniert nämlich in New York, Mexico City, in Bogota und Johannisburg. Also kann man davon ausgehen, dass sie auch in St. Pölten funktionieren wird.

"Wir sind sehr dankbar für alle Menschen, die auf unsere Konzerte kommen, überall auf der Welt, und für ihre Geschichten, die sie uns nach den Konzerten erzählen – was ihnen unsere Musik bedeutet oder dass sie unsere Musik durch schwere Zeiten begleitet hat. Das gibt alldem, was wir machen, Sinn. Und uns auch die Kraft, weiterzumachen. Und es berührt uns sehr, dass es den Menschen wirklich um die Musik, und nicht um unsere Personen geht. Das ist in Zeiten von Social Media nämlich gar nicht mehr so einfach“, sagt die Sängerin und Musikerin Anna Müller im KURIER-Gespräch

Zu sehen bekommt man in St. Pölten auch Auszüge ihrer neuen Lichtshow, die sie erst im Frühjahr im Wiener Konzerthaus uraufgeführt haben und mit der sie nächstes Jahr auf Welttournee gehen werden. "Und es wird auch schon bald neue Musik geben", versichert Anna Müller.

Aufgrund der Uhrzeit ihres Auftritts in St. Pölten, HVOB werden von 18.30 bis 19.30 Uhr auf der Bühne am Domplatz stehen, haben sie sich für diesen Auftritt etwas Besonderes einfallen lassen müssen, „weil unsere Lichtshow normalerweise auf Dunkelheit ausgerichtet ist, aber auch bei Tageslicht gibt es Optionen, und solche Herausforderungen lieben wir“, sagt Anna Müller.