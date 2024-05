Tangente St. Pölten: Die Highlights im hochkarätigen Festivalprogramm

Das gilt auch für die Produktion „Mothers. A Song for Wartime“ , die am 5. und 6. Juni im Landestheater Niederösterreich ihre österreichische Erstaufführung erlebt. Die international renommierte polnische Regisseurin Marta Górnicka versammelt 25 ukrainische, polnische und belarussische Mütter und deren Kinder auf der Bühne. Es sind Geflüchtete aus Mariupol, Kyiv, Butscha, die ihre Stimmen in Anlehnung an alte Chortraditionen gegen den Krieg und die Gewalt an Frauen als jahrhundertealte Kriegswaffe erheben.

Den Auftakt zum zweiten Themenschwerpunkt des Festivals bildet die Konferenz „Erinnerungsbedarf“ am 1. und 2. Juni. Die Konferenz will Raum für Austausch und Gespräche bieten, zum Beispiel auch darüber, welche Erinnerungen ins Gedächtnis einer Migrationsgesellschaft Eingang finden. Zu Gast sind Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, Impulse gibt es auch aus der Literatur: Marko Dinić, Milena Michiko Flašar und Ralph Tharayil haben für die Konferenz Texte geschrieben, in denen die Erinnerung nicht an Staatsgrenzen aufhört.

„Mothers. A Song for Wartime“ von Regisseurin Marta Gòrnicka wird am 5. und 6. Juni in St. Pölten gezeigt.

Im Rahmen der „Jewish Weekends“ präsentiert die Tangente St. Pölten am 14. Juni den Stummfilm „Die Stadt ohne Juden“ von Hans Karl Breslauer mit Musik der international erfolgreichen Komponistin Olga Neuwirth im Festspielhaus St. Pölten. Im Stadtmuseum St. Pölten eröffnet am 14. Juni die Ausstellung „Blick in den Schatten. St. Pölten und der Nationalsozialismus“ . Sie wirft einen Blick auf die Vorboten des Nationalsozialismus und weigert sich, einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit dieser menschenverachtenden Epoche zu ziehen.

Film am Dom ist zurück, erstmals seit 2009 erstrahlen wieder Filme auf der großen Leinwand am St. Pöltner Domplatz. Bei freiem Eintritt flimmern als Zusammenarbeit von Cinema Paradiso und Tangente St. Pölten von 6. bis 9. Juni besondere Film-Highlights („Andrea lässt sich scheiden“ von Josef Hader, die Bestsellerroman-Verfilmung „Der Zopf“ und „Rickerl“ von Adrian Goiginger, der Gast am Domplatz sein wird) sowie mit „Nekropolis“ und dem Stummfilm-Live-Konzert des Matthias Jakisic Quintett zu „Der Zirkus“ zwei Weltpremieren über die Leinwand.

„Let’s Make Herstory” heißt es dann am 15. Juni, wenn in der Bühne im Hof queere Ikonen und die Ballroom-Kultur gefeiert werden, die sich in den 1980er- und 90er-Jahren von New York aus verbreitet hat. EatSlayLove und das Kiki House of Moonlight bringen Voguing nach St. Pölten! Getanzt wird auch anderswo. Der in Brooklyn aufgewachsene und heute in der Schweiz lebende Tänzer und Choreograf Jeremy Nedd schlägt in seinem neuen Stück „blue nile to the galaxy around olodumare“ wiederum eine Brücke vom Jazz als Ausdruck der afroamerikanischen Selbstbestimmung zur südafrikanischen Subkultur Pantsula. Die österreichische Erstaufführung findet am 22. Juni im Festspielhaus St. Pölten statt.

Zahlreiche gute Gründe zum Tanzen gibt es beim Minifestival „StadtLandFluss“ , das am 21. und 22. Juni im Regierungsviertel stattfindet. Bei freiem Eintritt bietet die lokale Szene mit Institutionen von Stadt und Land sowie der Tangente zwei Tage voll von Begegnung, Musik, Kunst und Feiern – auf mehreren Bühnen zu sehen sind die Acts Bipolar Feminin, BEX, 5/8erl in Ehr’n, JOV, Endless Wellness, Monobrother und viele mehr.

Über die gesamte Festivaldauer ist der Kunstparcours „The Way of the Water“, das größte Projekt der Tangente im Bereich Bildende Kunst, kostenfrei zugänglich. Ebenfalls am 21. und 22. Juni wird ein Vermittlungsprogramm rund um die 23 Positionen nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler zwischen Sonnenpark zum Regierungsviertel, Viehofner See und Glanzstoff-Fabrik geboten. Ausgewählte Positioenen des Kunstparcours werden mit Associate Curator Lorena Moreno Vera und Künstlerinnen und Künstlern besucht werden.