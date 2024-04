„Shared Landscapes“ bringt Theater in die hügelige Umgebung St. Pöltens

Ein Ausflug ins Grüne kann manchmal Wunder wirken. Nicht zufällig sucht der Mensch zum Stressabbau und zum Zweck der Erholung gern die Natur auf. Aber was sagt eigentlich die Natur dazu, dass wir sie uns einerseits je nach Belieben unterwerfen und uns andererseits von ihr therapieren lassen wollen? Und: Was sagen ein Kind, ein Förster, eine Psychoanalytikerin und eine Sängerin zum Wald? Der Schweizer Regisseur Stefan Kaegi, Mitbegründer der Theatergruppe Rimini Protokoll, hat die Letztgenannten befragt.

„Shared Landscapes“ ist zunächst einmal die Einladung zu einem kollektiven Spaziergang. Er führt ins hügelige Umland von St. Pölten, wo die Landschaft zur Akteurin und das Publikum Teil der Inszenierung wird. Sieben Stücke zwischen Wald und Wiese erkunden unser Verhältnis zur Natur, verändern die Perspektive, regen zum Dialog an. Zehn internationale Künstlerinnen und Künstler zeichnen für die Stücke verantwortlich, die sich ganz unterschiedlicher Strategien bedienen.

Die Natur kommt in „ Shared Landscapes “ (zu Deutsch: Geteilte Landschaften) aber auch zu Wort. Das außergewöhnliche Theater- und Performanceprojekt von Stefan Kaegi und der französischen Theatermacherin Caroline Barneaud ist eine europäische Produktion, die stets für ihre jeweiligen Aufführungsorte adaptiert wird und lokale Akteurinnen und Akteure miteinbezieht. Im Rahmen der Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur ist sie nun erstmals in Österreich zu erleben, unter anderem mit dem Wiener Ensemble „Studio Dan“. Die Hauptdarstellerin, nämlich die Landschaft, sei hier besonders, sagt Kaegi: „In der Umgebung von St. Pölten haben wir eine wunderbar hügelige und sehr grüne Landschaft, die bestimmt ganz anders performt als zum Beispiel die von Waldbränden gebeutelte Umgebung von Avignon letzten Sommer.“

Unter Anleitung von Stefan Kaegi wird man sich auf dem Waldboden niederlassen und den Stimmen zuhören, die „unter niederösterreichischen Bäumen aufgenommen wurden“, wie er erzählt. Das portugiesische Duo Sofia Dias und Vítor Roriz hat für „Shared Landscapes“ eine Audiotour entwickelt, die jeweils zwei mit Kopfhörern ausgestattete Besucherinnen und Besucher zeitgleich und in einer Art Pas de deux durch den Wald führt.

Chiara Bersani und Marco D’Agostin aus Italien laden wiederum zu einem Picknick ein, bei dem es auch um politische und soziale Fragestellungen geht. Es geht um die Themen körperliche Behinderung und Barrierefreiheit, und inwiefern diese gegeben ist. Umgesetzt wird das unter anderem mit dem österreichischen Rollstuhl-Basketballer Yakut Dogan.

Die Choreografin und Tänzerin Begüm Erciyas und der Videokünstler Daniel Kötter lassen das Publikum mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen über die Landschaft fliegen.

Und die Klangskulpturen, die der in Berlin lebende US-amerikanische Künstler Ari Benjamin Meyers in die Natur einspeist, verschmelzen mit den dort vorhandenen Geräuschen, mit Vogelgezwitscher, dem Rauschen der Blätter, dem leisen Surren der Insekten. In St. Pölten dargeboten wird das Stück von Musikerinnen und Musikern des Ensembles „Studio Dan”, das von Auftritten im Wiener Porgy & Bess bekannt ist.

Bei der französischen Regisseurin Émilie Rousset kommen auch Expertinnen und Experten aus der Agrarökologie und Verhaltensbiologie zu Wort. Auch hier sind lokale Performer:innen im Einsatz, verkörpert werden sie von der Schauspielerin Anna Rot und vom choreographischen Künstler Antoine Effroy. Und das spanische Kollektiv El Conde de Torrefiel schreibt der Natur Untertitel ein und fordert uns auf diesem Wege dazu auf, über unsere Beziehung zur Umwelt nachzudenken.

„Shared Landscapes“ ist Theater für alle Sinne und jenseits der gewohnten Trennung zwischen Bühne und Publikum.