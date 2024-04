Festivalauftakt der Tangente St.Pölten: Wegweiser durch die Eröffnungstage

Das ist auch der Grundton der Eröffnungstage der Tangente. Sie starten am 30. April mit der Frage nach Gerechtigkeit und Verantwortung: In einem Dorf im Süden der Demokratischen Republik Kongo ereignete sich ein für Mensch und Natur verheerender Säureunfall, der in Zusammenhang mit dem Abbau von Kobalt, einem wichtigen Rohstoff für die Herstellung von Smartphone-Akkus, durch internationale Großkonzerne steht. Auf diesem Ereignis basiert „ Justice “ , die zweite Operninszenierung des preisgekrönten Schweizer Regisseurs und Intendanten der Wiener Festwochen Milo Rau. Nach der Uraufführung in Genf im Jänner 2024 erlebt sie am 30. April bei der Tangente St. Pölten ihre österreichische Erstaufführung mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Der erste Abend beginnt bereits um 18:45 Uhr mit „Intro Justice: Ein Tribunal, eine Oper, eine Kampagne“ : Milo Rau, Librettist und Autor Fiston Mwanza Mujila, Komponist Hèctor Parra und die Juristin und Menschenrechtsaktivistin Céline Tshizena sprechen im Festspielhaus St. Pölten über die Hintergründe der Produktion und die Crowdfunding-Kampagne für die Opfer des Unfalls im Kongo.

Tags darauf, am 1. Mai wird „Justice“ im Festspielhaus St. Pölten um 19.30 Uhr zum zweiten Mal gezeigt. Zuvor wird man sich auch mit Blick vor die St. Pöltner Haustür mit dem Wert einer intakten Umwelt und vor allem der Ressource Wasser beschäftigen können: Die hiesigen Fließgewässer Traisen und Mühlbach sind die Hauptprotagonisten des von Joanna Warsza und Lorena Moreno Vera kuratierten Kunstparcours „The Way of the Water“. 23 künstlerische Positionen – unter anderem von Lisa Tan und Elisabeth von Samsonow – beschäftigen sich entlang der Flußläufe mit Themen wie dem ökologischen Fußabdruck des Menschen, den Mythen, die sich rund ums Wasser ranken oder unerzählten Geschichten wie jenen über das überflutete Arbeitslager an den Viehofner Seen.

Am 1. und 2. Mai laden die Kuratorinnen zu Spaziergängen entlang der Route: Am 1. Mai ist Treffpunkt um 12 Uhr im Sonnenpark (Spratzerner Kirchenweg 81-83) unter dem Eschenbaum, ab 13:30 und 14:50 gibt es Gesprächen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Am 2. Mai ist Treffpunkt 13 Uhr unter der Willi-Gruber-Brücke, ab hier gibt es einen Spaziergang entlang der nördlichen Route. An beiden Tagen gibt es im Festivalzentrum (im Paradies der Fantasie) von 19 bis 20:30 Uhr die Gelegenheit, in Dialog mit einigen Künstlerinnen und Künstlern des Kunstparcours zu treten. Am 3. Mai werden diese Gespräche von 18 bis 19:30 Uhr im Kunstraum Niederösterreich in der Herrengasse 3 in Wien stattfinden. Der Eintritt ist frei – wie auch der Besuch des Kunstparcours während der Festivaldauer.