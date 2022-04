Neues Album von HVOB: Zwischen den Extremen

Bis zum Auftakt der neuen Tour in München bleibt nicht mehr lange Zeit. Am 21. April gastieren HVOB in der Muffathalle. Mit dabei haben sie auch neues Material: Ihr neues Studioalbum mit dem Titel „Too“ ist seit vergangenen Freitag in voller Länge auf CD und Vinyl erhältlich. Bei der Veröffentlichung wählte man diesmal eine andere Strategie: Die acht neuen Nummern wurden in den vergangenen Monaten nach und nach herausgegeben. „Den Plan, dass wir das nicht alles auf einmal, sondern häppchenweise veröffentlichen, haben wir nicht aus marketingtechnischen Überlegungen gemacht. Wir haben uns einfach nach unseren eigenen Hörgewohnheiten orientiert. Ich nehme mir zum Beispiel nur noch selten Zeit, sich ein neues Album in einem Guss von Anfang bis zum Ende anzuhören. Meistens mache ich das in Etappen. Und so haben wir die Songs nun auch etappenweise veröffentlicht. Mit dem Ziel, dass man sie sich bewusster darauf einlassen, das besser auf einen wirken lassen kann“, sagt Paul.