"Polt"-Autor Alfred Komarek 78-jährig gestorben

Der Kultautor Alfred Komarek ist im Alter von 78 Jahren in Wien verstorben, wie die NÖN online berichtet. Seine Werkliste umfasst rund 80 Bücher und reicht von "Der verliebte Osterhase Eberhard" bis zu "Schräge Vögel", wo er sich auch selbst porträtierte - als Höhlenmensch. Populär machten ihn aber vor allem die kultigen Buchreihen rund um den entlassenen Chefredakteur Daniel Käfer respektive den Gendarmen Simon Polt, die auch verfilmt wurden.

Geboren wurde Alfred Komarek am 5. Oktober 1945 in Bad Aussee. Er studierte Jus und fing als Student zu schreiben an, weil er "dringend Geld brauchte": Glossen und Reportagen für Zeitungen entstanden, bald aber auch Texte für das Radio. "Hier versuchte Komarek schon in den 60er- und 70er-Jahren die Möglichkeiten dieses jungen Mediums auszuschöpfen und auch geschriebenes Wort speziell für die Anforderungen des Hörfunks zu gestalten", umriss der Autor die Lage einst selbst auf seiner Homepage.