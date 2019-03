Komarek: „Habe mich ins Weinviertel verirrt“

Und Sie entdecken immer noch ...

Ja, ich finde immer noch neue Sachen interessanterweise – aber ich habe eine Art Trüffelschweininstinkt. Wenn ich ein Tal oder einen Hügel finde, den ich noch nicht kenne, möchte ich wissen, was dahinter ist.

Was haben Sie zuletzt entdeckt?

In Retz am Altenberg war ich oben, und da gibt es Geländeformen und Aussichtspunkte, die mir völlig neu waren, und dann bin drauf gekommen: Oh, an der Stelle kann ich mit einem Fuß im Weinviertel und mit einem im Waldviertel stehen und das ist natürlich auch faszinierend. Ich verirre mich gerne. Wenn ich nicht mehr weiß wo ich bin, dann wird es spannend.