"Polt"-Erfinder Komarek im Interview: Einzigartig soll man sein

„Alfred“ heißt der neue Roman von Alfred Komarek. Die Geschichte eines Lebens, in dem, nach Anfangsschweirigkeiten, versucht wird, jede Minute auszukosten.

In der man sich beim Lesen erkennt, obwohl alles ins Absurde gesteigert wird:

Zunächst ist Alfred nur ein Mistkübel, er lässt alle abladen und vergisst dabei ganz auf sich selbst. (Als er von den Abfällen Durchfall bekam, öffnete er verstohlen seine Bodenklappe.) Später öffnet sich Alfred freundlich aller Welt und lässt sie dann im Vorzimmer warten. Sein Schweigen können die Schwätzer gut gebrauchen. Er findet Wege, die nichts von ihm wissen wollen.

Das ist die Tonart von „Alfred“.

KURIER: Ihr Name steht für Spannung und Entspannung. Ihr Gendarm Polt radelt durchs Weinviertel und genießt Veltliner. Musste „Alfred“ sein, um neben dieses Bild den abenteuerlustigen Alfred Komarek zu stellen?

Alfred Komarek: Es musste nicht sein, aber es durfte sein. Es gehört zu den gar nicht so raren Freuden des Alters, nicht nur an die Ernte denken zu müssen, sondern auch knorrig und verschroben den eigenen Wurzeln nachzuspüren. Simon Polt, wie er seine Welt bedächtig und ein wenig unbeholfen dreht und wendet, ist mir vertraut. Alfred ist mir noch näher. Als ich vor Jahrzehnten viel fürs Radio gearbeitet habe, war das einfach meine Art zu erzählen. Mein erstes Buch – Galerie Hilfer, Auflage 300 Stück – hat den Titel „Traum ist Regen, der in den Himmel fällt“.