Pietro Marcello über "Martin Eden": Matrose mit Bildungswut

Es kann auch durchaus vorkommen, dass Schwarz-weiß-Fragmente aus alten Stummfilmen, die beispielsweise die desolaten Lebensverhältnisse von Arbeitern zeigen, mit Popsongs aus den 60er- und 70er-Jahren aufgepeppt werden. Wie ein DJ mixt Marcello herzergreifende Archivaufnahmen mit seiner verzweifelten Liebesgeschichte zu einem prachtvollen, sinnlichen Filmkunstwerk: „Für mich ist das Archiv absolut notwendig, um eine Geschichte aus dem letzten Jahrhundert zu erzählen“, meint Marcello, in dessen Arbeitsweise man auch seine Wurzeln im Dokumentarfilm spürt, begeistert: „Ich liebe es, komplett verschiedene Dinge zusammenzumontieren. Das ist jener Teil des Filmemachens, der mir Adrenalinschübe versetzt.“

Zudem hat der Regisseur auf körnigem, 16-mm-Material gedreht, was die satten, glanzvollen Farben seines Films gleichermaßen retro und zeitlos aussehen lässt.

Luca Marinelli – für die Titelrolle als bester Schauspieler in Venedig ausgezeichnet – spielt seinen gut aussehenden (Anti-)Helden mit dem charismatischen Feuer des ambitionierten Aufsteigers. Mit großer Bildungswut und sozialer Angriffslust will er sich aus seinen miesen Verhältnissen in die Oberschicht schreiben. Dabei verwehrt sich Martin Eden den sozialistischen Bewegungen seiner Zeit. Beim Abendessen in der aristokratischen Familie seiner Angebeteten propagiert er radikalen Individualismus. In einer Brandrede steigert er sich zu Fantasien über „blonde Bestien“ hinein, die Schwächere dominieren müssen. Faschismus lässt grüßen.