Peter Licht: "Es ist nicht okay, wie es derzeit läuft"

Wie läuft es bei Ihnen nach einem Jahr Lockdown?

Ich mache seit 20 Jahren Musik und bekomme die Entwicklungen in diesem Bereich hautnah mit. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem der Tonträger kaum noch einen wirtschaftlichem Wert hat. Das ganze Ding funktioniert nur noch über Auftritte und Shows. Klappt das gut, dann kann man sich als Independent-Künstler sein Leben halbwegs finanzieren. Aber nun sind Konzerte ersatzlos gestrichen, was uns zur Frage bringt: Ist das okay, wie kreative und kulturelle Leistungen vergütet werden? Kann es so, wie es derzeit läuft, also das sich riesige Konzerne künstlerischen Content gegen wenig Geld einverleiben – dauerhaft weitergehen? Ich denke nein. Das macht auch die Krise sehr gut sichtbar.

Man könnte aber auch sagen: “Ich mache da nicht mit und stelle meine Musik nicht via Spotify und Co. zur Verfügung”.

Das will ich aber nicht, denn ich möchte mit meiner Musik ja Menschen erreichen, gehört werden. Und derzeit geht das halt am besten über die Streaminganbieter. Ich selbst nutze diese Angebote ja auch und finde sie toll. Das Problem ist ja nicht das Service, sondern die fehlende faire Vergütung für die Künstler.

Wie würde eine faire Vergütung aussehen?

Ich kann das jetzt nicht genau benennen. Ich weiß nur, dass meine Einnahmen daraus in der ganzen wirtschaftlichen Planung keine Rolle spielen. Auf der anderen Seite stehen Konzerne wie Apple, Spotify, Amazon und Google, die im Prinzip mit dem Content der Welt handeln und immer reicher und mächtiger werden. Das ist doch geisteskrank.

Was kann man dagegen machen?

Darüber reden. Es infrage stellen und einen Diskurs starten. Denn es ist nicht okay, wie es derzeit läuft. Es ist nicht die freie, demokratische und gerechte Welt, in der ich – und wohl viele andere auch – leben möchten.