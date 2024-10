Hochgatterer-Uraufführung: Endlich frei von Anton Bruckner!

Der alten Dame, für die die jugendliche Delinquentin künftig einkaufen gehen soll, ist das trotzige Gehabe ihrer neuen Assistentin egal. Sie nennt sie kurzerhand Klara und sie wird, das stellt sich bald heraus, auch darüber hinaus nun öfter machen, was ihr gerade in den Sinn kommt. Hinter Perlenkette und Spitzendeckerldekor steckt nämlich ein spät, aber doch aufbegehrender Geist. Jahrzehntelang hat die betagte Frau unter ihrem dominanten Gatten, einem Bruckner-Begeisterten, gelitten. Jetzt ist Schluss damit. „Wer ist Bruckner?“, fragt die junge Assistentin, und spätestens da will die alte Dame nicht mehr auf ihre Punk-Klara verzichten.