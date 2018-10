Patricia Aulitzkys Abschied von Himmelsruh

Die Figur, die sie geprägt hat, spielt nun jemand anderer ( Judith Hoersch). „Vermutlich hätte ich mir leichter getan, hätte es eine Ausstiegsfolge gegeben. Aber es gibt gute Gründe für Produktion und Sender, weshalb es so gekommen ist. Es war ja meine Entscheidung aufzuhören, da muss ich mich nicht beschweren.“ Dass manche über ihren Schritt, angesichts der Unsicherheit, die ihr Beruf mit sich bringt, den Kopf schütteln, kann die Weltenbummlerin verstehen: „Aber ich bin nicht Hebamme, ich bin Schauspielerin! Und das will ich leben.“

Die Gelegenheit dazu hatte sie inzwischen etwa an der Burg: An der Seite des Turbo-Mimen Philipp Hochmair in seinem „Jedermann reloaded“ gab sie die Buhlschaft. „Es war ein tolles Gefühl, wieder einmal auf einer Bühne zu stehen.“ Ausgeheckt haben sie das beim gemeinsamen Dreh zum Krimi „Blind ermittelt“. Im Juni/Juli stand sie wiederum in „Ein Sommer in Salamanca“ fürs ZDF vor der Kamera, was zeigt, dass es trotz Ausstiegs kein Zerwürfnis mit dem Sender gibt. Aulitzky: „Es ist, wie erhofft: abwechslungsreich, überraschend und deshalb bin ich gespannt, wie es weitergeht – so ist es jetzt wieder, wie in der Zeit vor ‚ Lena Lorenz‘.“