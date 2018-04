Prominenter Abgang: Patricia Aulitzky verlässt „Lena Lorenz“

Für die Fans der Heimatfilm-Reihe „ Lena Lorenz“ ist es eine traurige Mitteilung: Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky verlässt die beliebte ZDF/ORF-Reihe über die sympathische wie herbe Berghebamme. Die österreichische Schauspielerin, die den Durchbruch mit der weiblichen Hauptrolle im Kinohit „Falco – verdammt wir leben noch“ hatte, wird bei den im Mai startenden Dreharbeiten nicht mehr dabei sein. Das bestätigte sie dem KURIER auf Nachfrage am Rand der Präsentation der ARD/ORF-Reihe „Blind ermittelt“, die am 5. Mai Premiere hat. „Ich habe in den letzten vier Jahren für 14 Filme der Reihe ,Lena Lorenz’ vor der Kamera gestanden und jetzt ist es für mich Zeit für etwas Neues.“ Die letzten Filme gibt es im Herbst.