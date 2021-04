"Parsifal"-Kritik: Zur Oper wird hier die Zeit

Dieser „Parsifal“ solle ein Denkmal der Pandemie sein, sagte Serebrennikov, der Russland nicht verlassen darf und von seiner Moskauer Wohnung aus via Zoom inszenierte, im Vorfeld. Schon per se ist „Parsifal“ das Werk zum Lockdown: ein egozentrisches Fehlverhalten, das zu einer Wunde in der Gesellschaft führt; Intensivpatienten, wohin man schaut; ewig langes Warten auf Heilung; ein Tor, den man naiv zum Erlöser stilisiert und der die Erwartungen erst viele Jahre später erfüllen kann; endlose Erzählungen im Stil von Pressekonferenzen; Verlockungen durch Blumenmädchen, endlich wieder einmal ins Freie zu gehen; und am Ende die Erkenntnis, dass nur der Speer, der die Wunde schlug, diese auch heilt.

Was uns all das wohl über den Zustand unserer Welt sagt? Das Bühnenweihfestspiel „Parsifal“, das schon mit einer Generalpause beginnt, ist das Stück zur Krise – zur Oper wird hier die Zeit.

Allein schon die himmlische Musik, die hier zu Wellen anschwillt wie in keinem anderen Werk, die gleichermaßen bedroht und beruhigt, die Hoffnung gibt, obwohl man weiß: die nächste Welle steht bevor. Wie Musikdirektor Philippe Jordan diese gestaltet, wie er die Premiere mit dem phänomenalen Orchester zum Ereignis macht, ist große Kunst. Bei ihm ist „Parsifal“ kein rein emotionaler Koloss, Jordan analysiert, überprüft jeden Baustein, hinterfrägt alle Details, lässt die Wellen erst zart, dann hart wachsen und hat sie immer unter Kontrolle. Das braucht seine Zeit, die nimmt er sich. Und er macht – huch, schon wieder ein pandemischer Vergleich – klar, warum Mathematik plötzlich wieder wichtig ist. Dieser „Parsifal“, präzise wie ein Zählwerk, ist feinst strukturiert, intellektuell schlüssig und dennoch klangvollendet. Aus der Kontrolle erwächst die Freiheit, die Jordan mit den Musikern so eindrucksvoll zelebriert.

Auch die Besetzung – mit Ausnahme von Jonas Kaufmann in der Titelpartie und Ileana Tonca als Blumenmädchen lauter Rollendebüts an der Staatsoper – ist (weih-) festspielwürdig und hat einen einzigen Nachteil: dass man sie in dieser Form nicht mehr so bald erleben kann.