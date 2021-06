Pariser Centre Pompidou will Außenstelle in New Jersey eröffnen

Nicht in, sondern direkt neben der Millionenmetropole New York will das renommierte Pariser Museum Centre Pompidou eine Außenstelle eröffnen. Die Ausstellungshalle in der Stadt Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey - nur durch den Hudson River getrennt von New York - solle 2024 eröffnen, teilten Vertreter des Centre Pompidou und des Bundesstaats mit. Ein altes Industriegebäude solle dafür umgebaut werden.

Das Centre Pompidou in Paris wurde 1977 eröffnet. Die Sammlung des Kunst- und Kulturzentrums umfasst nach Angaben der Einrichtung mehr als 120.000 Werke moderner und zeitgenössischer Kunst. Unter anderem im spanischen Malaga, in Brüssel und in Shanghai unterhält das Museum, das zwischen 2023 und 2027 für eine umfassende Renovierung schließen soll, bereits Außenstellen.