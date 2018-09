Franz West im Centre Pompidou: Wo die Welt das Knotzen lernt

Macel hat einige Thesen – etwa, dass West einen Minderwertigkeitskomplex im Hinblick auf seine Bildung zu kompensieren trachtete, oder dass die enge Bindung zu seiner Mutter und die Verachtung für den Vater ihn zu Werken Freuds und der Psychoanalyse brachte.

Die Schau versucht aber nichts davon zu illustrieren, sondern lässt die Werke in chronologischer Folge sprechen. Wests frühe, an Klimt und Hundertwasser orientierten Zeichnungen oder seine als Veräppelung von Nitsch & Co hingerotzten „Studien im Aktionismusgeschmack“ (1975 – ’80) sind nur einige der Schmankerln in der unglaublich breiten, dabei höchst sorgfältig ausgewählten Werkfülle.

Macels Blick von außen tut nicht zuletzt deswegen gut, weil Wests Genius in Wien mitunter in einer Flut an Anekdoten von Dabeigewesenen unterzugehen droht. Die französische Kuratorin interessiert sich für die Szene, hat dabei aber die übergeordnete, wie sie sagt „körperlich unmittelbar ansprechende Ästhetik“ im Fokus.