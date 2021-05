Der Theseustempel: Halb leer, halb voll und von Fäden durchzogen

Der von Sharp begründete Verein „Phileas“, dem der in Wien lebende Brite sich nun vollinhaltlich widmen will, kofinanziert Biennale-Teilnahmen österreichischer Kunstschaffender in aller Welt. Die Kuratorin der Lyon-Biennale 2017, Emma Lavigne, hatte Fritscher schon auf ihrer Wunschliste, als Sharp mit ihr in Kontakt trat. Von der Malerei kommend, denkt Fritscher die gegenstandslose Abstraktion in den Raum weiter, dabei experimentiert sie mit Luft, Bewegung und Tönen, aber auch mit „kunstfremden“ Materialien wie spiegelnden Harzen oder eben Silikon.