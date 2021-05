Milliardär Pinault eröffnet neues Museum in Paris

Die Bauarbeiten waren schon im Februar 2020 vollendet, nach der langen Lockdown-Phase ist es endlich so weit: Die „Bourse de Commerce - Pinault Collection“, im Herzen von Paris im Viertel von Les Halles nahe dem Centre Pompidou gelegen, öffnet am Samstag, dem 22. Mai ihre Pforten. Es ist - nach dem Palazzo Grassi und der Punta della Dogana in Venedig - das dritte Museum, für das der französische Milliardär ein historisches Gebäude umbauen ließ. Wie auch in Venedig zeichnete der japanische Architekt und Pritzker-Preisträger Tadao Ando für den Umbau verantwortlich - laut Pinault Collection ist es sein bisher größtes in Frankreich realisiertes Projekt.