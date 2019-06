Malerei in Venedig: An den Grenzen des Sichtbaren

Als Vostanig Adoian in Armenien geboren, musste der Künstler im Ersten Weltkrieg vor den Türken fliehen. Seine Mutter starb auf der Flucht an Hunger. Auf Grundlage eines Fotos, das den jungen Gorky um 1910 mit ihr zeigt, wird der Maler noch Jahre später versuchen, den Verlust in Bilder zu fassen.

Trotz aller Widrigkeiten fasste der Emigrant, der 1920 in den USA ankam, relativ schnell Fuß in New York. Seine frühen Werke sind stark an Picasso und Miró orientiert – und doch regt sich ein eigener Stil, der sich in Folge verselbstständigt.

Die Schau im Ca’Pesaro ist klassisch chronologisch angelegt, vermittelt aber die Intensität und Dringlichkeit, mit der Gorky zu seiner Formensprache gelangte. Übertrug er während seiner Frühzeit noch Elemente des Stadtbilds – etwa den dick aufgetragenen Lack auf Verkehrsampeln – in seine Gemälde, so blühte nach seiner Übersiedlung aufs Land 1942/’43 ein neues, an der Natur orientiertes Bildvokabular auf.