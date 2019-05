Biennale Venedig: Schiffahrt auf der See der Symbolik

Zu manchen, die an dem Schiffswrack an der Spitze des Arsenale vorbeimüssen, hat sich die Botschaft noch nicht durchgesprochen.

In der Mediensphäre hat das Ungetüm allerdings schon mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als als alle Länderpavillons der Biennale: Es ist das Wrack jenes Fischerboots, das im April 2015 völlig überfüllt zwischen Libyen und Lampedusa sank. Mit mehr als 700 Opfern gilt der Schiffbruch als der tödlichste der Migrationsbewegung im Mittelmeer. Christoph Büchel, der regelmäßig provoziert, indem er ein Übermaß an Realität in die Kunstwelt bringt, ließ es vor dem Arsenal postieren. Der Protest der Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne folgte umgehend: Das Boot möge in Büchels Schweizer Heimat oder in Brüssel aufgestellt werden, hieß es.

Auch wenn Büchel auf der Biennale kein Land vertritt, hat er der Dauer-Debatte um den Wettstreit der Nationen bei der Kunstschau einen neuen Dreh verpasst. Denn Venedig sendet Signale – in die Teilnehmerländer, in die Politik und in die Kunstwelt, die sich gern grenzenlos gibt und doch eigene Wälle baut.