Renate Bertlmann bei der Biennale: Im Garten der bewaffneten Blumen

Ein Vorurteil, das seit der Wahl Renate Bertlmanns als Biennale-Vertreterin Österreichs im Kopf Ihres Rezensenten (und vermutlich nicht nur dort) herumschwebte, lautet in etwa so: Ja, die Künstlerin hat ein tolles Werk vorzuweisen, hat das Venedig-Renommee verdient, aber kann sie auch „groß“ arbeiten? Immerhin besteht ihr Œuvre zu nicht unwesentlichen Teilen aus Fotografien, Collagen, Skizzen; gemeinhin assoziiert man den Parcours durch die Giardini, der ab Dienstag von Vertretern der globalen Kunstbranche gestürmt wurde und ab Samstag dem Publikum offensteht, aber eher mit monumentalen Setzungen, die sich in kurzer Zeit – es gibt ja so viel zu sehen – in die Gehirne bohren sollen.