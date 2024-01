Paris benennt Straße nach David Bowie

Zum 77. Geburtstag des vor acht Jahren verstorbenen britischen Popstars David Bowie will die Stadt Paris am Montag eine Straße nach dem Sänger benennen. "Das 13. Arrondissement heißt David Bowie willkommen, Dancing in the Street!", schrieb der Bezirksbürgermeister Jérôme Coumet im Onlinedienst X (vormals Twitter). Er spielte damit auf den Hit an, den Bowie gemeinsam mit Mick Jagger aufgenommen hatte.