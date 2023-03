Osterfestspiele Salzburg: "Tannhäuser" ohne Elīna Garanča

Bei den Osterfestspielen Salzburg 2023 kommt es in Richard Wagners "Tannhäuser" zu einer Umbesetzung: Elīna Garanča bedauert es laut dem Festival sehr, dass sie aufgrund einer Erkrankung die "Venus" nicht singen kann. Für sie springt die britische Sopranistin Emma Bell ein. Bell werde die Partie in der eher selten gespielten "Wiener Fassung" singen, informierten die Osterfestspiele am Freitag in einer Aussendung. Das Festival findet von 1. bis 10. April statt.