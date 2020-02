Oscars: Südkorea ist ein Unterhaltungsriese abseits Hollywoods

„Erst in den 1990ern fand das koreanische Kino schließlich eine fördernde Regierung, ein stabiles wirtschaftliches Umfeld und eine sinnvolle Filmpolitik vor“, schrieb der in Südkorea lebende Filmkritiker Darcy Paquet. Einen entscheidenden Anteil am Boom hatte 1999 der Erfolg des in Hollywood-Manier gedrehten Action-Films „Shiri“ von Kang Je Gyu.Die südkoreanische Filmindustrie produzierte seitdem immer mehr Werke, die sich zu Kassenschlagern im In- und Ausland entwickelten.

Der Markt zählte schon bald zu den wenigen Ländern, in denen die Hollywood-Produktionen nicht mehr die dominante Stellung wie früher genossen.