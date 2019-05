Cannes: Goldene Palme für "Parasite"-Regisseur

Der Film " Parasite" ("Gisaengchung") des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho wurde am Samstagabend als bester Film mit der Goldenen Palme der 72. Filmfestspiele Cannes ausgezeichnet. Großer Erfolg auch für den Film "Little Joe" der Österreicherin Jessica Hausner: Der Preis für die Beste Schauspielerin ging an die Hauptdarstellerin des Films, die in Manchester geborene Emily Beecham (35).

Die britisch-US-amerikanische Schauspielerin spielt darin eine alleinerziehende Gentechnikerin, die eine betörend schöne, aber offenbar auch gefährliche Pflanze entwickelt hat. Antonio Banderas wurde für seine ergreifende Darstellung eines alternden Regisseurs in "Dolor y Gloria" von Pedro Almodovar als Bester Darsteller geehrt. Der Große Preis der Jury, der zweitwichtigste Preis des Festivals, ging an die 36-jährige Französin Mati Diop für ihren Film "Atlantique".

Regiepreis für die feurige Dame

Den Regie-Preis konnte das belgische Brüderpaar Jean-Pierre und Luc Dardenne für "Le jeune Ahmed" entgegennehmen. Der Drehbuchpreis ging an die 40-jährige Französin Celine Sciamma für "Portrait on a Lady on Fire". Der Preis der Jury ging ex aequo an " Les Misérables" des Franzosen Ladj Ly und "Bacurau" der Brasilianer Kleber Mendonca Filho und Juliano Dornelles.

