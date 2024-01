Oscar-Nominierungen live: "Barbie", "Oppenheimer" oder ganz wer anderer?

Geht "Barbenheimer" in die Verlängerung? Dominiert "Oppenheimer" auch bei den Oscars so wie bei den Golden Globes? Bekommt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller die Chance auf einen Oscar? Am Dienstagnachmittag (ab 14.30 Uhr österreichischer Zeit) sollten die Oscar-Nominierungen 2024 bekanntgegeben werden.

Hier gehts zum Live-Stream: