Oscarnominierungen: Good Old Hollywood ist wieder einmal Favorit

Die Regisseurin von „Nomadland“, die in China geborene Chloé Zhao, schrieb mit der Britin Emerald Fennell Geschichte: Erstmals wurden zwei Frauen in der üblicherweise männerdominierten Kategorie für beste Regie nominiert. Zhao hat mit „Nomadland“, mit der famosen Francis McDormand in der Hauptrolle, bereits den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Doch auch Emerald Fennell, Serien-Seherinnen als Darstellerin von Camilla Parker Bowles in „The Crown“ bekannt, reüssiert konsequent mit ihrem Regiedebüt „Promising Young Woman“ und erhielt fünf Nominierungen.