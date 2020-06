Der Film vor "Citizen Kane"

Nun aber wurde Welles’ Erstling wiederentdeckt. Und die Jahrzehnte lang in einem Lagerhaus in Italien vor sich hin schlummernden Filmrollen sind in derart erstaunlich gutem Zustand, dass nach einer derzeit laufenden Restaurierung noch heuer, und damit 75 Jahre nach dem Dreh, eine Uraufführung von Orson Welles bevorsteht. Der Film wird am 9. Oktober beim italienischen Stummfilmfestival „Le Giornate del Cinema Muto“ in Pordenone erstmals zu sehen sein, teilte das George Eastman House in New York mit. Dort wird „Too Much Johnson“ inzwischen restauriert und von den hochsensiblen Nitrat-Filmrollen auf heutiges, sichereres Material überspielt.

Dass die Uraufführung in Pordenone stattfinden wird. ist kein Zufall: Dort lag der Film über viele Jahre unentdeckt in einem Warenhaus, wahrscheinlich seit den 1970ern, wie die New York Times berichtet. Die ersten Bilder zeigen schon Welles’ unverwechselbaren Stil – und lassen die Handlung erahnen. Es geht um den Frauenheld Augustus Billings (dargestellt von Broadway-Star Joseph Cotten, der dann mit „Citizen Kane“ und dem „Dritten Mann“ Weltruhm erlangte). Der lebt eine Affäre unter falschem Namen aus – doch den Herrn Johnson, als der sich Billings ausgibt, gibt es leider wirklich, was zu allerlei Verwechslungen führt. Die einzelnen Teile des Films hätten vor jedem Akt auf der Bühne gezeigt werden sollen.